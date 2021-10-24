Собрала волосы на затылке: Екатерина Климова показала, как выглядит в обычной жизни

Актриса Екатерина Климова предстала в вязаном пуловере и с минимум макияжа на лице.

Звезда театра и кино Екатерина Климова входит в число звезд, которые не боятся показывать, как они выглядят в обычной жизни.

Екатерине Климовой ничего не стоит поделиться в микроблоге снимком, на котором она, например, запечатлена спросонья.

Представать на публике не при параде и при этом удивить всех вокруг своей естественной красотой – конек Екатерины Климовой.

На этот раз она поделилась в микроблоге фото, на котором запечатлена в кафе. Судя по всему, в этот день у Екатерины Климовой выходной, нет съемок, и поэтому она позволила себе предстать с минимум макияжа на лице.

Волосы Екатерина Климова собрала на затылке, открыв высокий лоб и подчеркнув выразительные глаза зелено-серого оттенка. Цвет лица освежил трикотажный пуловер белого цвета с темными вкраплениями.

Поклонники Екатерины Климовой пришли в восторг от ее естественного образа.

«Самые красивые глаза России», «Красотища-то какая!», «Ну, хороша, Катюша!», — высказались в Сети.

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