«Я порежу лицо твое, изуродую тебя!»: Авраам Руссо раскрыл шокирующие подробности похищения

Поклонники популярного исполнителя Авраама Руссо прекрасно помнят эту страшную историю. 31 января 2004 года известного вокалиста похитили по приказу бизнесмена Тельмана Исмаилова, который ранее вкладывал деньги в раскрутку Авраама Руссо.
В плену музыкант пробыл целые сутки. Над ним издевались и жестоко избивали.
«Избивали меня в ресторане «Прага», в его офисе. Я увидел смерть… И дело возобновили несколько лет назад. Прокуратура, следственный комитет занимались этим вопросом», — поделился Авраам Руссо в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.
Как рассказал 52-летний музыкант, угрозы стали поступать ему от Тельмана Исмаилова года за два до похищения.
«Исмаилов кричал: «Да я порежу лицо твое, изуродую тебя. Больше не выйдешь». Он со своей «крышей» приходил меня пугать. Говорил: «Я тебе перекрою кислород», — рассказал Авраам Руссо.
По версии Руссо, конфликт с Исмаиловым был спровоцирован его желанием уйти из-под крыла бизнесмена. А тот очень не хотел терять «золотую рыбку», в раскрутку которой вложил немало средств.
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