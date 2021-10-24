В Москве похоронили «солнечного» ребенка Ии Саввиной

24 октября в Москве похоронили Сергея Шестакова — единственного сына советской и российской актрисы тетра и кино Ии Саввиной. Вскоре после рождения в далеком 1957 году врачи поставили мальчику диагноз «синдром Дауна». О смерти мужчины сообщил живущий неподалеку от него режиссер Борис Львович в своей Facebook.

«Сегодня в соседней со мной квартире — траур. Ушел из жизни Сереженька Шестаков. Столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, что, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребенка… Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей — и ближних, и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Саввиной», — рассказал он в своих соцсетях.

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Необычной ребенок родился у пары — Ии Саввиной и актера и ученого Всеволода Шестакова. Медики просили актрису оставить больного сына, убеждая, что у него всегда будет детское мышление. Они уверяли — мальчик не проживет и до 40 лет. Однако актриса и слушать ничего не хотела и оставила сына.

Однако прогнозы врачей не сбылись. Сергей прожил практически до 65 лет. И в этом есть большая заслуга самой Ии. Пока была жива, актриса всегда заботилась о сыне.

Сергей изучал музыку, увлекался рисованием, знал английский язык. Он даже получил высшее образование. Знакомые считали его добрым и хорошим человеком. Шестаков-младший много улыбался и любил жизнь.

Напомним, что пара Шестаков-Саввина продержалась недолго. Вскоре они развелись. После этого Ия сошлась с актером Анатолием Васильевым и прожила с ним больше 30 лет. Удивительно, но супруг актрисы безумно любил особенного пасынка. Когда Ия умерла в 2011 году, Анатолий оформил на себя опеку над Сергеем и ухаживал за ним дальше.

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