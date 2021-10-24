«Примерочка осеннего гардероба»: Ирина Агибалова из «Дома-2» утеплилась стильным пальто-халатом цвета лазури

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова сменила жаркий Кипр на холодную Москву. В столице у знаменитой бабушки возникли неотложные дела.

Ирина Александровна тут же стильно утеплилась, купив себе обновок для прохладной погоды. На фото в микроблоге Ирина Агибалова поделилась снимками, на которых запечатлена в двух разных пальто.

«Примерочка осеннего гардероба», — подписала кадры Ирина Агибалова.

На одном фото она предстала в пальто-халате цвета небесной лазури, на втором – в пальто на молнии темно-серого цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Голубое пальто просто огонь!», «Вообще все круто, мне очень понравилось, хорошо, когда рост позволяет, на маленьких, конечно, будет не ах», — высказались подписчики Ирины Агибаловой.

Напомним, некоторое время назад Ирина Агибалова сообщила, что вынуждена временно расстаться с мужем Юрием.

Мужчина остался на Кипре в недавно купленном особняке, а Ирина Александровна отправилась в Москву, где намерена провести полтора месяца. По ее словам, ранее она с супругом так надолго не расставалась.

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