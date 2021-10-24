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«Примерочка осеннего гардероба»: Ирина Агибалова из «Дома-2» утеплилась стильным пальто-халатом цвета лазури

Телебабушка Ирина Агибалова продемонстрировала красивый образ для холодной погоды.

«Примерочка осеннего гардероба»: Ирина Агибалова из «Дома-2» утеплилась стильным пальто-халатом цвета лазури
Ирина Агибалова. Фото: instagram.com/agibalova_irina/

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова сменила жаркий Кипр на холодную Москву. В столице у знаменитой бабушки возникли неотложные дела.

Ирина Александровна тут же стильно утеплилась, купив себе обновок для прохладной погоды. На фото в микроблоге Ирина Агибалова поделилась снимками, на которых запечатлена в двух разных пальто.

«Примерочка осеннего гардероба», — подписала кадры Ирина Агибалова.

На одном фото она предстала в пальто-халате цвета небесной лазури, на втором – в пальто на молнии темно-серого цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Ирина Агибалова стильно утеплилась
Ирина Агибалова стильно утеплилась. Фото: instagram.com/agibalova_irina/

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Голубое пальто просто огонь!», «Вообще все круто, мне очень понравилось, хорошо, когда рост позволяет, на маленьких, конечно, будет не ах», — высказались подписчики Ирины Агибаловой.

Напомним, некоторое время назад Ирина Агибалова сообщила, что вынуждена временно расстаться с мужем Юрием.

Мужчина остался на Кипре в недавно купленном особняке, а Ирина Александровна отправилась в Москву, где намерена провести полтора месяца. По ее словам, ранее она с супругом так надолго не расставалась.

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