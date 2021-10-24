«Сопровождаю мужа в стриптиз-клуб»: супруга Лещенко высказалась о браке

Личная жизнь звезд обычно тайна под семью замками. Однако о семье Лещенко стало известно чуть больше.

Далеко не все звездные пары готовы делиться подробностями своей личной жизни. Далеко не самой открытой и откровенной является семья Лещенко. Супруги явно не спешат делиться с поклонниками интимные и сокровенными тайнами их брака. Однако немного об их союзе рассказала сама Ирина Лещенко на шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ирина и Лев Лещенко в браке с далекого 1978 года. Пара уже больше 40 лет вместе. Не один раз в интервью различным СМИ Ирина заявляла, что Лев для нее — идеальный супруг, который обеспечил комфортный быт и окружил заботой и любовью.

Несмотря на долгий брак, Ирина придерживается мнения, что надо контролировать действия супруга. Пара живет по принципу «доверяй, но проверяй». получается, Ирина хочет знать, где и с кем он бывает. Тем более, что жизнь у певца очень насыщенная: график пестрит гастролями, выездами, корпоративами, важными встречами.

Недавно Лев Лещенко был в гостях в шоу «Вечерний Ургант», где, вроде бы, в шутку пожаловался ведущему, что жена не пускает его в стриптиз-клубы. На что Ирина отреагировала в эфире НТВ.

«Я отпускаю, даже я сопровождаю. Просто жена должна быть мегерой, ну или около того. Просто только так мальчик может сказать, что в его интимной жизни всё окей — когда его жена не пускает в стриптиз-клубы. А когда отпускает — то нет интриги», — заявила супруга знаменитого певца.

Однако когда Ирину попросили копнуть глубже и раскрыть секрет ее долгой счастливой жизни с исполнителем, она лишь кокетливо улыбнулась и отшутилась. Карты она раскрывать явно не собирается.

«Я не уверена еще, что я счастлива, поэтому секрета нет. Я подумаю еще пару лет и потом, может быть, поделюсь».

Напомним, в прошлом году певец серьезно заболел коронавирусом и лежал в Коммунарке на кислороде. Однако даже там Лещенко не терял бодрости духа и радовал лежавших по палате исполнением своего шлягера «Надежда». Жена была в курсе всего происходящего с супругом и давала комментарии прессе.

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