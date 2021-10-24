«Сыроежку с кудряшками покажи»: Валя Карнавал в трусиках-танго поделила «интимный треугольник» надвое

Юная поп-дива в небесно-голубом купальнике сверкнула тем, чем так щедро наградила ее матушка-природа.

Валя Карнавал точно знает, как привлечь к себе внимание поклонников. При этом в недавнем интервью поп-дива призналась, что в отличие от многих юных звезд, она не потеряла голову от больших денег. Так, к примеру, красавица-брюнетка призналась, что для нее нет ничего важнее семьи. Правда, заводить свою собственную и обзаводиться детьми Валя не спешит. По словам певицы, построить нормальные отношения в современном мире не так-то и просто. Девушка готова идти на определенные уступки, меняться и совершенствоваться, но прогибаться и жертвовать собой ради мужчины, она категорически не хочет.

Делясь такими философскими мыслями Валя публикует и «горячие» кадры. На одном из «сочных» фото певица блистала в небесно-голубом купальнике, подчеркнув свой «интимный треугольник» трусиками на веревочках из сжатой ткани.

«Малышка, полегче!», «Когда она вперед нагнулась, грудь чуть не выпрыгнула», «О, боги! Вот это сдобные формы», «Где-то рыдает Егор Крид», «Вау! Красотка, купальник огонь!! Фирменный», «Жарко стало что-то сразу, аж в глазах темнеет», «Такие груди-яблочки!! На них прыгать можно, если животом лечь на батут», «Трусики просто бррр… все видно! Ну почти», «Еще сыроежку с кудряшками покажи», «Что за малышка тут отжигает», «Вся такая пухлая», «Сочные прелести так и манят», — пишут фолловеры.

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