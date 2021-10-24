«Она хочет прожить свою жизнь без привязки к нам»: Кормухина объяснила, почему скрывает дочь от Белова

Ольга Кормухина первый и единственный раз стала мамой в сорок лет.

Рок-певица Ольга Кормухина родила единственную дочь в браке с экс-солистом группы «Парк Горького» Алексеем Беловым.

Наследнице звездной пары двадцать один год. Она непубличный человек, и Ольга Кормухина никогда не показывает дочку поклонникам и не выходит с нею в свет.

«У нее своя жизнь. Она сама выбирает, как ей эту жизнь прожить, — объяснила свою позицию Ольга Кормухина в программе «Секрет на миллион». – Например, Никита Пресняков все время жалуется. Он талантливый парень, но у него очень известная семья. Его это раздражает, что все время, как бы он ни пел, чем бы он ни занимался, звучит: внук, сын. Ну, сколько же можно? Она этого не хочет. И это ее право — закрыть свою жизнь для публичности».

Говоря о дочери, Ольга Кормухина сделала акцент на том, что она очень коммуникабельный человек, душа компании. Но открыта только для друзей.

«Она хочет прожить свою жизнь без привязки к нам. Не дочка Белова и Кормухиной. Дома мы зовем ее Толя. Анталия, в переводе означает восточная», — поделилась Ольга Кормухина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.