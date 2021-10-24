От Зуевой ушел, но ребенка не бросил! Козловский нежно обнимал малютку Оду Валентину, которая живет в Штатах

Не так давно Данила Козловский подтвердил слухи о том, что он расстался с моделью Ольгой Зуевой, которая подарила ему первенца — дочку Оду Валентину. При этом актер намерен участвовать в воспитании малышки и делать все для того, чтобы его ребенок рос в достатке и любви. Вниманием малютка не обделена. Вместе со своей звездной мамой Ода Валентина живет в Штатах, пишет «Комсомольская правда». И судя по свежим снимкам в Instagram Данилы Козловского, к своему папе малыша очень привязана.

На фото Ода Валентина нежно обвила шею отца маленькими ручками, прижавшись к нему в поисках тепла и заботы. Сам Данила счастливо прикрыл глаза, наслаждаясь таким редким, но важным моментом.

«Ой, как она мило к папуле прильнула», «Вот оно счастье!», «Зря Данила от Зуевой ушел, все-таки общий ребенок есть! Надо воспитывать, на ноги поднимать», «Ну что за чудо??», «У папы на ручках лучше всего», «Воспитывать вот так? На расстоянии?? Ну нет, надо быть рядом с дочкой», «Так счастлив со своей малышкой», — пишут фолловеры.

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