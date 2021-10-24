«Был бы жив Цой, он был бы против»: Ольга Кормухина хочет наказать Полину Гагарину за исполнение «Кукушки»

Рок-певица Ольга Кормухина с 2019 года судится с Полиной Гагариной из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя. Вокалистка считает, что Полина Гагарина наглым образом перепела созданную ею версию хита.

«Она утверждает, что это ее вариант, что не слышала моего исполнения, что ей дали разрешения наследники Цоя, а мне не давали. Это ложь, наследники Виктора Цоя разрешение мне давали. Я не хочу от Полины Гагариной ни денег, ни извинений. Я хочу добиться экспертизы, которая скажет, что исполняет Гагарина, а что исполняет Кормухина. Я специально не интересовалась ее творчеством», — высказалась Ольга Кормухина на программе «Секрет на миллион».

Ольга Кормухина рассказала, что впервые услышала, как Полина Гагарина поет ее версию «Кукушки» на одном из концертов.

«Я подхожу к Аксюте: в чем дело? А он: она просто больше у нас распиаренная. Я тут же ушла. Не хочу участвовать во вранье. Потом мне стали писать поклонники, что Полина Гагарина поет, а подтанцовка на сцене в трусах. Хоть трижды клево она ее поет. Был бы жив Цой, он тоже был бы против», — уверена Ольга Кормухина.

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