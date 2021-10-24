«Поднимает вопросы блинчиков»: Ольга Кормухина нелестно отозвалась об Анне Нетребко

Певица Ольга Кормухина известна тем, что открыто говорит то, что думает о звездах шоу-бизнеса.

Довольно жестко Ольга Кормухина прошлась по оперной диве Анне Нетребко. На программе «Секрет на миллион» Кормухина дала понять, что не считает вокалистку выдающимся явлением, и не разделяет восторгов по поводу ее таланта.

«Очень неполезно, когда человек делает сальто-мортале или канкан и на этом строит свою особенность и свой путь в искусстве, — высказалась Ольга Кормухина. – Да, это прикольно. И мне бы это понравилось, если бы я была публикой. Но я не могу отделаться от дум, что же будет дальше. Ведь это привело к тому, что нельзя критиковать Анну Нетребко. Сразу раздастся: нельзя ее критиковать, нельзя, потому что это табу».

Ольга Кормухина дала понять, что считает Анну Нетребко поверхностным человеком, которая не может быть примером для поклонников.

«Такие люди, как Анна Нетребко, к которым прикованы взоры, должны поднимать вопросы культуры, а не блинчиков и каких-то бытовых вещей», — уверена Ольга Кормухина.

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