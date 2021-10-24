«Это лучше, чем страдать»: «Ледниковый период» стал спасителем Бородиной после развода

Вечером 23 октября после своего очередного номера в шоу «Ледниковый период» телеведущая Ксения Бородина записала несколько «сториз» для поклонников, чтобы обозначить для них свою позицию по поводу фигурного катания.

Звезда «Дома-2» поблагодарила подписчиков за слова поддержки и отдельно обратилась к тем, кто критикует ее выступления на льду. Ксения подчеркнула, что поклонники могут с ней поделиться, что им не понравился ее номер или прокат был низкого уровня. Но за то, что комментаторы обзывают ее некрасивыми словами (например, «бревно», «деревянная»), ведущая удаляет и блокирует людей.

«Ребят, я не пришла туда становиться фигуристкой. В конце концов, это шоу — вы должны это прекрасно понимать. Я решила себя попробовать. Я очень сильно стараюсь. У меня получается как получается. Я не спортсмен и практически никогда не занималась никаким видом спорта, кроме большого тенниса в десять лет», — высказалась Бородина.

Она отметила, что специально избегала участия во всяких шоу и интервью в надежде избежать подобных обидных комментариев и критики. Но участие в «Ледниковом периоде» стало для Ксении не просто очередным появлением на экране — она в видит в нем некую миссию для своим подписчиц.

«У меня действительно был не самый легкий период в жизни… Просто хочу своим примером показать, что, несмотря на разные периоды вашей жизни, уважаемые мои девочки, вы не должны никогда сдаваться, — призвала Бородина. — Это лучше, чем лежать, страдать, умирать и еще как-то проживать не самое легкое время для любой женщины. У меня так случилось, что и после первого развода я пошла на «Танцы со звездами», и сейчас «Ледниковый». И ни секунды об этом не жалею».

Ведущая резюмировала, что на самом деле у нее сейчас очень интересный период в жизни, и она безмерно благодарна за поддержку телезрителей.

Напомним, летом 2021 года Ксения Бородина рассталась со своим мужем Курбаном Омаровым. Для 38-летней женщины это уже второй развод. От каждого мужей у нее осталось по дочери.

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