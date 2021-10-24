С неряшливым пучком! Ирина Пегова не постеснялась выложить фото без макияжа

Большинство знаменитостей стесняются своего внешнего вида без тонны косметики, профессиональной укладки волос и брендовой одежды от топовых дизайнеров. Без всего этого они попросту чувствую себя незащищенными. Но некоторые звезды все же не стесняются быть собой и не замудряются перед каждым выходом из дома. Фото без макияжа выложила в свой профиль Instagram и Ирина Пегова.

Российская актриса театра и кино периодически делится с подписчиками неотфотошопленными фото, где она предстает в своей естественной красоте.

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В личном блоге блоге 43-летняя Ирина разместила селфи. На фото на ней нет абсолютно никакой косметики, а волосы собраны в растрепанный домашний пучок. Одета звезда в простую белую куртку, а в руках держит красивый букет белых роз и широко улыбается.

Не стала Пегова и скрывать свои морщинки, оставила фото без ретуши. Картинка получилась не в стиле наших знаменитостей: цвета не яркие, зубы не белоснежно-белые, а лицо — натуральное. Зато подписчики оценили естественность актрисы. В комментариях одни положительные отзывы и комплименты в адрес Пеговой. Видимо, зрители уже давно устали от ретушированных фоток и идеальных картинок.

«Хороша!», «Красавица», «Ну до чего же вы хорошенькая!» — написали подписчики.

Напомним, в конце мая 2021 вышел сериал «Пищеблок», в котором Ирина Пегова сыграла одну из главных ролей. Это мистическая фантастика, снятая по мотивам романа российского писателя Алексея Иванова.

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