«Ба! Пирожок не хуже, чем у Асмус»: новая пассия Харламова изящно утянула ягодицы трусиками

На фоне слухов о бурном романе юмориста Кристина Асмус тоже заявила, что уже давно не одна. Только вот своего мужчину показать не смогла.

Поговаривают, что получивший развод Гарик Харламов сейчас нарасхват. Актер всюду появляется с 28-летней Екатериной Ковальчук. Девушка, надо признать, чем-то напоминает Кристину Асмус. То ли своей миниатюрной фигуркой, то ли невысоким ростом, то ли миловидной внешностью, то ли светлые волосами — ясно одно, у резидента Comedy Club есть определенные предпочтения в выборе женщин. Так сказать, примерный типаж.

На фоне слухов о бурном романе юмориста Кристина Асмус также поспешила обрадовать поклонников, заявив, что уже давно не одинока. Правда, показать своего мужчину актриса так и не смогла. Фанаты тут же предположили, что звездная блондинка в отчаянии от того, что Гарик так быстро нашел ей замену.

Новая пассия комика выглядит просто восхитительно. Стройная фигурка, тонкая талия и весьма пышные «сдобные булочки», о чем еще мог бы мечтать Гарик Харламов.

«Ба! Пирожок не хуже, чем у Асмус», «Кристина уже забыта! Тут такая нимфа нарисовалась», «Меж булочек не трет??», «Опа! Помоложе и погорячее», «Ну Гарик молодец! Таких красоток себе отхватывает», «Любит Харлаша стройненьких, сам тоже фастфуд трескать перестал», — пишут фолловеры.

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