«Сколько-сколько? Больше полумиллиона?»: фанаты вычислили стоимость колечка Bvlgari, которое Меладзе подарил Брежневой

Музыкальный продюсер Константин Меладзе с поводом и без одаривает свою любимую женщину драгоценностями. Так, к примеру, на годовщину свадьбы мэтр подарил возлюбленной дорогое колечко в форме змеи. Весьма оригинально! Украшение с бриллиантами изящно обвивало пальчик поп-дивы, поблескивая драгоценными камнями. Сама Вера пришла в восторг от такого подарка.

«Сколько-сколько?? Больше полумиллиона?», «Мда! Красиво жить не запретишь», «А почему змея?? Очень символично», «Ну Костя и шутник, колечко-то со смыслом», «Это намек?? Тонко», — шутят фолловеры.

Поклонники тут же вычислили, что Константин Меладзе потратил на украшение кругленькую сумму. За кольцо Bvlgari музыкальный продюсер выложил приличные деньги — больше полумиллиона. Оно обошлось ему в 1,7 миллиона рублей, пишет 7days. Ну что не сделаешь ради любимой женщины!

«Делая это фото вчера утром просто в хорошем настроении, я еще не знала, что муж сделает мне сюрприз и вечером, после двух перелетов, я окажусь в его объятиях, мы будем праздновать наш праздник вместе и я буду абсолютно счастливой», — отметила певица.

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