«Ты замарала грязью имя Игоря Талькова»: Ольга Кормухина набросилась на Азизу в эфире шоу «Секрет на миллион»

Рок-певица Ольга Кормухина считает, что Азиза врет, рассказывая, как Игорь Тальков пытался свести ее с богатым человеком.

Певица Азиза появилась на программе «Секрет на миллион», чтобы рассказать о непримиримом характере Ольги Кормухиной.

О том, что рок-певица – настоящая правдорубка, в шоу-бизнесе знают все. Азиза на программе вспомнила о конфликте Ольги Кормухиной с Филиппом Киркоровым из-за его вранья, но сама была уличена во лжи.

Ольга Кормухина заявила, что Азиза говорила неправду, рассказывая в одном из шоу, как ныне покойный поэт и музыкант Игорь Тальков пытался свести ее с богатым человеком.

«Объясни прямо сейчас, по какой причине ты тогда замарала грязью его имя! Ведь это неправда! Зачем ты об этом рассказала?» — потребовала Ольга Кормухина от Азизы. «Я никого не оскорбляла. Было время, когда надо было рассказать это, — робко попыталась защититься Азиза. – Меня позвали на программу…»

Ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева попыталась сгладить конфликт, напомнив, что после убийства Игоря Талькова певицу Азизу изгнали из шоу-бизнеса, и той надо было защищаться.

«Оля, ты ушла по своей воле из шоу-бизнеса, а Азизу размазали. Кто только по ней не топтался», — сказала Лера Кудрявцева.

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