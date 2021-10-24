Как подобрать брючный костюм на века
Видео
Главные тренды маникюра: осень-зима 2021/2022
Видео

«Ах! Эти сладкие сдобные ручки»: Джанабаева на море впервые показала подросшую дочь от Меладзе

В одном из интервью певица дала понять, что малышка Агата появилась в их семье вовремя.

«Ах! Эти сладкие сдобные ручки»: Джанабаева на море впервые показала подросшую дочь от Меладзе
Альбина Джанабаева с дочкой Агатой. Фото: Instagram.com/albinadzhanabae

Альбина Джанабаева вместе с дочкой Агатой в октябре отдыхает на морях. Экс-солистка группы «ВИА Гра» наслаждается теплым солнышком и кристально чистой водой на пляже. Побарахтаться в песочке с галькой успела и наследница поп-дивы. Дочка Валерия Меладзе просто в восторге от того, что звездная мамочка позволяет ей шлепать по водичке босиком без сандалий.

В своем микроблоге Альбина Джанабаева впервые за последние месяцы поделилась свежими снимками с подросшей дочкой. Агату певица показывала либо со спины, либо в пол-оборота, так, чтобы поклонники не смогли рассмотреть личико крохи. Поэтому на кого все-таки похожа малышка — на маму или на папу — фанаты так и не поняли.

Певица Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева с дочкой Агатой отдыхает на море. Фото: Instagram.com/albinadzhanabae

К слову, старшие дочери Валерия Меладзе прекрасно ладят с братьями Константином и Лукой. А вот с мачехой они совсем не общаются.

Певица Альбина Джанабаева
Малышке Агате нравится плескаться в воде босиком. Фото: Instagram.com/albinadzhanabae

У Агаты сладкие пухлые ножки и такие же «сдобные» ручки. Сама Альбина в одном из интервью дала понять, что дочка в их семье появилась вовремя. Она помогла маме пережить не самое простое время. Оказалось, что старший сын певицы Константин уже не живет дома, он уехал учиться.

Певица Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева с дочкой Агатой. Фото: Instagram.com/albinadzhanabae

«Ах! Эти сладкие сдобные ручки», «Ну когда уже личико покажете??», «Хотим посмотреть, на кого больше похожа! На маму или на папу??», «Ого! Как малышка подросла», «Маленькая принцесса у мамы на ручках», «Милота этого снимка зашкаливает», «Чудная малышка», «Малюська какая! А сама пухляшка», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеНовости google