«Ах! Эти сладкие сдобные ручки»: Джанабаева на море впервые показала подросшую дочь от Меладзе

В одном из интервью певица дала понять, что малышка Агата появилась в их семье вовремя.

Альбина Джанабаева вместе с дочкой Агатой в октябре отдыхает на морях. Экс-солистка группы «ВИА Гра» наслаждается теплым солнышком и кристально чистой водой на пляже. Побарахтаться в песочке с галькой успела и наследница поп-дивы. Дочка Валерия Меладзе просто в восторге от того, что звездная мамочка позволяет ей шлепать по водичке босиком без сандалий.

В своем микроблоге Альбина Джанабаева впервые за последние месяцы поделилась свежими снимками с подросшей дочкой. Агату певица показывала либо со спины, либо в пол-оборота, так, чтобы поклонники не смогли рассмотреть личико крохи. Поэтому на кого все-таки похожа малышка — на маму или на папу — фанаты так и не поняли.

К слову, старшие дочери Валерия Меладзе прекрасно ладят с братьями Константином и Лукой. А вот с мачехой они совсем не общаются.

У Агаты сладкие пухлые ножки и такие же «сдобные» ручки. Сама Альбина в одном из интервью дала понять, что дочка в их семье появилась вовремя. Она помогла маме пережить не самое простое время. Оказалось, что старший сын певицы Константин уже не живет дома, он уехал учиться.

«Ах! Эти сладкие сдобные ручки», «Ну когда уже личико покажете??», «Хотим посмотреть, на кого больше похожа! На маму или на папу??», «Ого! Как малышка подросла», «Маленькая принцесса у мамы на ручках», «Милота этого снимка зашкаливает», «Чудная малышка», «Малюська какая! А сама пухляшка», — пишут фолловеры.

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