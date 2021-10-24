«Света! Ты пушка!»: Светлана Ходченкова на пилоне прогнулась в мостик, зацепив ногу в кольцо

Исполнительница главной роли в фильме «На острие» Светлана Ходченкова поделилась свежей фотографией из танцевального зала. Знаменитость извивалась у пилона.

Ходченкова в соблазнительном топе с разрезами на спине и облегающими длинными рукавами облачилась в брюки с эффектом бесконечных ног. Светлана дополнила сексуальный образ для танцев на пилоне туфлями-стрипами на высоких каблуках и платформе.

Актриса изящно прогнулась и взялась за каблук. При этом другой рукой Ходченкова держалась за пилон. Такой растяжкой знаменитость поразила своих фанатов.

«Могу поддержать! Найду время!», «Света! Ты пушка!», «Огонь!», «До чего красива!», «Ты звезда, Света!», «Роскошная женщина», «Вот это грация!», – похвалили Ходченкову восторженные поклонники.

Напомним, ранее своими успехами в освоении пилона похвасталась певица Ольга Серябкина. До своей беременности артистка активно готовилась к съемкам нового клипа, где должна была предстать на шесте. Для этого экс-солистка Serebro много и упорно тренировалась.

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