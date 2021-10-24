Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Вечером 23 октября умер российский режиссер Александр Рогожкин. Печальную новость сообщила киностудия «Ленфильм». Мужчине было 72 года. Подробностей его смерти коллеги раскрывать не стали.

«Он пришел на «Ленфильм», когда на киностудии проходила очередная смена поколений. И ему сразу же представился шанс показать себя. И этот шанс Рогожкин использовал на все сто процентов. Его фильмы сразу же полюбили и запомнили зрители: «Ради нескольких строчек…», «Золотая пуговица», «Мисс миллионерша», «Караул», «Третья планета», «Чекист», «Жизнь с идиотом», «Акт», — вспоминают сотрудники киностудии. — А после выхода на экраны серии картин «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» популярность Рогожкина достигла небывалых высот».

Добавим, что режиссер являлся народным артистом РФ. Он работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», снял фильмы «Блокпост» (1998), «Кукушка» (2002» и «Перегон» (2006). Был удостоен премий «Ника», «Золотой орел» и многих других, отмечался на «Кинотавре» и кинофестивале в Карловых варах.

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