Муж погибшей на съемках оператора Галины Хатчинс рассказал, как можно почтить ее память

Муж оператора Галины Хатчинс, нечаянно застреленной Алеком Болдуином на съемках вестерна 21 октября, опубликовал два поста в Twitter о трагической смерти своей жены.

«Галина вдохновила всех нас своими страстью и видением, а ее наследие слишком велико, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, и мы просим СМИ уважать частную жизнь моей семьи, пока мы справляемся с нашим горем. Мы благодарим всех кто, поделился фотографиями и историями о ее жизни», — написал Мэтью Хатчинс в первом сообщении.

А во втором он поблагодарил друзей и наставников Галины в Американском институте киноискусства (AFI), который женщина окончила в 2015 году. Дело в том, что после смерти Хатчинс учебное заведение учредило специальную стипендию для женщин-операторов, носящую ее имя. Любой желающий может внести деньги в фонд этой стипендии, и Мэтью пожелал, чтобы все, кто хочет почтить память его жены, направили свои пожертвования туда.

Напомним, ранее Алек Болдун, который произвел роковой выстрел, сообщил, что находится на связи с семьей погибшего оператора и готов отказать ей всяческую поддержку. Добавим, что Галина Хатчинс (урожденная Андросович) приехала в Америку из Украины. Ей было 42 года. Со своим мужем она встретилась в Киеве. У женщины остался юный сын.

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