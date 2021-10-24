Анастасия Решетова по совету друга и стилиста выбрала асимметричную блузку модного оттенка

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Решетовой появилась фотография знаменитости в образе от Алеко Надиряна. Напомним, что Алеко Надирян и Анастасия Решетова давно дружат и сотрудничают друг с другом. Стилист часто бывает дома у экс-возлюбленной Тимати. А некоторые поклонники Решетовой даже считали Надиряна новым избранником телеведущей. больше по теме «Алекоша мой»: Анастасия Решетова ответила на вопросы о личной жизни Модель и телеведущая прошлой осенью рассталась с Тимати, и многих волнует, с кем сейчас встречается красотка. Недавно Алеко составил для своей подруги новый образ в черно-розовых тонах. Анастасия позировала в шелковой блузке с распахнутыми рукавами. Алеко завязал изделие, оголив одно плечо знаменитости. Решетова дополнила образ струящимися брюками Balenciaga и надела босоножки им в тон.

Завершили аутфит модели сумка на короткой ручке с принтом в виде шкуры зебры и массивные цепь и кольца с камнями.

Напомним, ранее Анастасию Решетова обвинили в плагиате образа Ким Кардашьян. Сама модель считает, что зарубежные звезды подсматривают за ней и копируют. А вот Алеко Надирян отмечает, что копирование – нормальное явление в индустрии моды.

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