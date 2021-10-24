«Под руководством маленького директора»: Яна Рудковская украсила стол к завтраку с младшим сыном

Жена Александра Плющенко – Яна Рудковская – провела утро выходного дня в компании юного наследника Арсения. Знаменитость показала, как малыш улыбался за столом вместе с мамой.
Отметим, что рубрика с красивыми завтраками для Яны Рудковской является постоянной. Продюсер делится с поклонниками идеями по сервировке столов к первому за день приему пищи.
Недавно Яна придумала еще один вариант того, как разнообразить стол к завтраку. Рудковская выставила тарелки с фруктами и ягодами. Поставила прозрачную вазу с огромным букетом цветов пастельных оттенков с багряными вкраплениями. Яна приготовила оладушки и полила их кремом, а потом добавила туда апельсины.
«Доброе утро! Рубрика «Мои завтраки» и ее осенние мотивы под руководством нашего маленького директора Арсения», – подписала снимок Рудковская.
Напомним, ранее Яна Рудковская в кукольном платье с сумочкой-стаканом устроила дефиле в Лувре во время Недели моды в Париже.
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