«Под руководством маленького директора»: Яна Рудковская украсила стол к завтраку с младшим сыном

Жена Александра Плющенко – Яна Рудковская – провела утро выходного дня в компании юного наследника Арсения. Знаменитость показала, как малыш улыбался за столом вместе с мамой.

Отметим, что рубрика с красивыми завтраками для Яны Рудковской является постоянной. Продюсер делится с поклонниками идеями по сервировке столов к первому за день приему пищи.

Недавно Яна придумала еще один вариант того, как разнообразить стол к завтраку. Рудковская выставила тарелки с фруктами и ягодами. Поставила прозрачную вазу с огромным букетом цветов пастельных оттенков с багряными вкраплениями. Яна приготовила оладушки и полила их кремом, а потом добавила туда апельсины.

На столе Яны также стояли чашка чая и ягодный джем. Но главным украшением завтрака стал младший сын Яны Арсений. Малыш сидел на столе и внимательно наблюдал за мамой, которая выставляла еду.

«Доброе утро! Рубрика «Мои завтраки» и ее осенние мотивы под руководством нашего маленького директора Арсения», – подписала снимок Рудковская.

Напомним, ранее Яна Рудковская в кукольном платье с сумочкой-стаканом устроила дефиле в Лувре во время Недели моды в Париже.

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