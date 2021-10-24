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Даже прическу повторила: Барановская вслед за Бузовой показала секси-танец на шесте

Светлана Ходченкова тоже регулярно занимается на пилоне.

Даже прическу повторила: Барановская вслед за Бузовой показала секси-танец на шесте
Юлия Барановская. Фото: Global look press

Российские звезды поддались новому увлечению – танцам на пилоне. И это вам не потенциальная невестка Наташи Королевой Мелисса, которая сейчас решила освоить вторую профессию – визажиста. Это знаменитости первой величины.

Светлана Ходченкова, к примеру, уже давно танцует на пилоне, регулярно радуя фолловеров сексуальными кадрами из спортивного зала. Вслед за ней модное направление поддержала Ольга Бузова, которая продемонстрировала свои умения на Первом канале в шоу «Вечерний Ургант».

Ну а теперь не удержалась и поддалась соблазну научиться двигаться не хуже стриптизерши Юлия Барановская. В личном блоге она показала, что она уже умеет.

«Первое занятие», — подписала видео ведущая.

Любопытно, что Барановская сделала из волос даже конский хвост, какой в последнее время можно увидеть на голове у Бузовой.

А вы смогли бы так танцевать на шесте уже на первом занятии?

Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

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