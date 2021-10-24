Даже прическу повторила: Барановская вслед за Бузовой показала секси-танец на шесте

Российские звезды поддались новому увлечению – танцам на пилоне. И это вам не потенциальная невестка Наташи Королевой Мелисса, которая сейчас решила освоить вторую профессию – визажиста. Это знаменитости первой величины.
Светлана Ходченкова, к примеру, уже давно танцует на пилоне, регулярно радуя фолловеров сексуальными кадрами из спортивного зала. Вслед за ней модное направление поддержала Ольга Бузова, которая продемонстрировала свои умения на Первом канале в шоу «Вечерний Ургант».
Ну а теперь не удержалась и поддалась соблазну научиться двигаться не хуже стриптизерши Юлия Барановская. В личном блоге она показала, что она уже умеет.
«Первое занятие», — подписала видео ведущая.
Любопытно, что Барановская сделала из волос даже конский хвост, какой в последнее время можно увидеть на голове у Бузовой.
А вы смогли бы так танцевать на шесте уже на первом занятии?
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