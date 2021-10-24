Когда в теле все идеально: Брежнева устроила танец живота в откровенном топе с эффектом мерцания

Вера Брежнева поделилась с поклонниками чарующим эротичным видео, на котором она совершает медленные движения под музыку в духе танцев живота.
«Сегодня я на slow-mo по форме и по сути. Кто со мной?» — подписала она кадры.
На певице при этом оказался надетым сексуальный крошечный топик с крупными, мерцающими при свете софитов, пайетками. Декоративные элементы притягательно колыхались во время танца.
«Сияющая lady», «У меня аж глаза заблестели. Ты прекрасна», «У вас потрясающий голос, желаю вам успеха в личной жизни», — обозначились поклонники в комментариях.
Отметим, что пайетки в этом сезоне – горячий тренд сезона, стилист Александр Рогов считает его самым главным этой осенью.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.