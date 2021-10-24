«Всегда исцеляло»: Илья Авербух высказался о премьере ледового спектакля «Анна Каренина» в условиях нового локдауна в Москве

Продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, как будут организованы представления во время ограничений из-за коронавируса.

С 28 октября по 7 ноября в Москве вводятся новые коронавирусные ограничения. В эти дни будут закрыты музеи, кинотеатры, цирки и концертные залы. Массовые мероприятия отменены или переносятся.

Продюсер ледовых шоу Илья Авербух на своей страничке в Instagram объявил о том, что премьера ледового спектакля «Анна Каренина» состоится в ранее указанные даты.

«Хочу сообщить вам, что премьерные показы спектакля «Анна Каренина» в Москве пройдут в объявленные ранее даты с 4 по 14 ноября в Лужниках. Мероприятия состоятся, они согласованы к проведению, но пройдут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора по наличию QR-кодов у зрителей и социальному дистанцированию», — написал Илья Авербух в микроблоге.

Прославленный фигурист призвал поклонников не отказывать себе в удовольствии прийти на ледовое шоу, чтобы насладиться выступлением профессионалов. Илья Авербух уточнил, что с правилами посещения мероприятия можно ознакомиться в местах продажи билетов на него.

«Мы живем в сложное время, но общение с прекрасным всегда и во все времена исцеляло не только сердца, но и души. Мы очень хотим подарить вам минуты общения с прекрасным произведением, с мастерством прославленных фигуристов, с силой театра, воплощенного на льду!» — добавил Илья Авербух.

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