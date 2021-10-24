Вся в белом и с веером: Аллу Пугачеву запечатлели с Александрой Захаровой на светском рауте

Актриса Александра Захарова обнародовала в личном блоге архивный снимок, сделанный на одном из светских мероприятий.

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На фото ее запечатлели сидящей рядом в Аллой Пугачевой. Обе артистки выбрали для раута белые одеяния. Примадонна дополнила свой образ веером в тон и ожерельем на цепи, а дочь великого режиссера Марка Захарова – жемчужными бусами и объемной резинкой для волос, которые были в тренде в 90-е.

И Захарова и Пугачева завили себе волосы, сделали крутые челки и не забыли по актуальный в то время начес.

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