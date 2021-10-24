«Всем здоровья!»: Наташа Королева в лосинах и берете цвета фуксии прогулялась с лошадью

Среди последних публикаций личного микроблога жены Сергея Глушко появилась запись, в которой Наташа Королева предстала с уздой в руках.

Исполнительница облачилась в объемный пуховик цвета электрик и эластичные лосины оттенка любимого платья Барби.

«Лечебная верховая езда в целом оказывает биомеханическое воздействие на организм человека, укрепляя его. Например, она передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе. Всем здоровья и бодрости духа!», – написала Королева.

Артистка скорректировала фигуру при помощи кожаного пояса на куртке, а на голову надела берет под цвет брюк. Королева завершила образ для осенней прогулки кедами на высокой платформе и серьгами-конго.

Поклонники Королевой, глядя на артистку, не сразу узнали Наташу. Многим певица напомнила свою маму – Людмилу Порывай:

«Наташа становится копией мамы», «Я думал, это ваша мама», «Ого! Точь-в-точь Людмила Порывай».

Напомним, ранее Наташа Королева в цветочном платье устроила танцы в саду. Артистка напомнила фолловерам лесную нимфу.

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