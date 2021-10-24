Блондинки в шапочках с помпоном: Кудрявцева нарядилась на прогулку с дочкой в одном стиле

50-летняя Лера Кудрявцева – счастливая мама прехорошенькой дочки Машеньки, которая радует публику своей кукольной внешностью с большими глазами и смешными рассуждениями о жизни.

Ведущая души не чает в своей трехлетней малышке, которая, к слову, на несколько месяцев младше ее внука Левушки от уже взрослого сына Жана. Напомним, он появился на свет в первом браке Леры Кудрявцевой с Сергеем Ленюком, экс-барабанщиком группы «Ласковый май». Затем у знаменитости последовал бездетный союз с бизнесменом Матвеем Морозовым. И теперь она замужем за хоккеистом Игорем Макаровым.

Простой выход на прогулку с дочкой для такой публичной личности как Лера Кудрявцева – настоящий фэшн-показ. Образы звезда продумывает до мелочей. Вот и сейчас она отметилась с Машей на променаде в одном стиле, выбрав с ней курточки с цветочными элементами и шапочки с помпоном.

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