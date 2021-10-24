Ольга Серябкина подчеркнула интересное положение молочным асимметричным платьем

В последних Stories микроблога Ольги Серябкиной появилась фотография знаменитости в одном из столичных ресторанов. Примечательно, что на снимке жена Георгия Начкебии позировала с уже сильно округлившимся животом.

Напомним, что Ольга и ее муж готовятся к появлению первенца. 36-летняя экс-солистка группы Serebro для вечернего променада выбрала плотный серый пиджак с «мужского плеча».

Черная ткань украсила карманы и подол массивного жакета. А под него Серябкина надела молочное платье из эластичной ткани длины миди. Плотная ткань обтянула большой животик певицы.

Ольга собрала волосы в пучок и сделала макияж в нюдовых оттенках. А завершили аутфит знаменитости кремово-кофейные ботильоны-носки с острым мысом.

Серябкина на ужине с любимым мужчиной решила сделать памятное фото. Артистка любит делиться подробностями своей первой беременности, поэтому Ольга показала свежий кадр своим поклонникам.

Напомним, ранее Ольга Серябкина похвасталась романтической прогулкой в Альпах. Вместе с мужем артистка насладилась горным воздухом и снежными склонами места, которые много значит для певицы.

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