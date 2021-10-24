«Тосты, тетя Люба из Самары»: BadComedian рассказал, как планирует сыграть свадьбу с Катей Клэп

Кинообозреватель Евгений Баженов сделал предложение еще в начале этого года.

Российский видеоблогер BadComedian поделился планами на дальнейшую совместную жизнь с возлюбленной Катей Клэп.

Евгений Баженов признался, что они с избранницей планируют свадьбу. Однако им хочется организовать что-то грандиозное. Чтобы не получилось, как с предложением. Баженов планировал вручить кольцо в Японии, но из-за пандемии все случилось в квартире в Москве.

«По классике можно в любую секунду: за столом, тосты, тетя Люба из Самары… Но все-таки мне хочется покрасивее», — отметил BadComedian.

«Я не хотел этого делать в рутине. А тут новости пошли, что все плохо, границы стали закрывать. Я думал в Японии подарить кольцо, чтобы было покрасивее, чем просто в комнате. А все произошло по-ковидному, но абсолютно искренне», — рассказал Баженов в YouTube-канале «А поговорить?».

Напомним, ранее BadComedian назвал кинокартину «Дюна» ремейком фильма «Кин-дза-дза».

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