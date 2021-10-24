«Мой Инстаграм – не помойка»: Ксения Бородина пожаловалась на хейт за участие в «Ледниковом периоде»

В последних Stories личного микроблога Ксении Бородиной появилось видеообращение знаменитости к фолловерам. Экс-жена Курбана Омарова пригрозила своим обидчикам в Сети.

Отметим, что после очередного выпуска шоу «Ледниковой период» Ксения получила новую порцию негативных комментариев. Хейтеры пишут, что Бородиной не стоило приходить на проект. Более того, для некоторых телеведущая напоминает «бревно на льду».

«Неимоверное количество людей поддерживают и пишут мне, что все хорошо, за что им большое спасибо, но порой невозможно не обращаться внимания на негативные комментарии. Вам может не нравится мое катание, вы имеете полное право не любить то, что я делаю. Но вы не имеете никакого права обзываться на меня. За это как раз я блокирую. Захожу на страницу к тем, кто обзывает меня «бревном», «поленом», «деревянной», в надежде увидеть там молодую спортсменку, но когда вижу женщину в засаленном халате… Ребят, я не пришла на шоу, чтобы стать фигуристкой!» – заявила Ксения.

«Мой Инстаграм – не помойка», – напомнила недоброжелателям Бородина.

Напомним, ранее тренер по фигурному катанию и один из членов жюри «Ледникового периода» Татьяна Тарасова поругала Ксению Бородину после ее выступления с Дмитрием Соловьевым.

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