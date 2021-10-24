Королевские владения: сколько земли находится в собственности Елизаветы II

Стоит отметить, что территории не принадлежат королеве в частном порядке, а переходят от одного правящего монарха к другому.

Британская королевская семья берет свои истоки с Вильгельма Завоевателя, который жил почти тысячу лет назад. Часть земли, которую он и его преемники забрали в свои владения, по сей день остается в королевских руках.

Стоит отметить, что территории не принадлежат королеве в частном порядке, а переходят от одного правящего монарха к другому. Поместье Виндзор, где находится Виндзорский замок — главное пристанище королевы Елизаветы II, сравнительно невелико. Оно занимает площадь примерно 6300 гектаров. Там располагаются Виндзорский замок, парк, ипподром Аскот. Сельские владения разбросаны на территории площадью 116 000 гектаров. Об этом пишет Express.

По оценкам аналитиков, в 2021 году общий доход королевы составит около 400 миллионов фунтов стерлингов. Большая часть ее богатства связана с владением недвижимостью.

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