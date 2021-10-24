Как выглядят брюки-хит этой осени, которые стройнят и добавляют роста, показал Рогов

Стилист включил из в образ с тренчем в стиле спорт-шик.

Александр Рогов заговорил на своем модном проекте на платформе YouTube Rogov live о брюках с лампасами. Этой осенью они переживают новый взлет интереса к себе со стороны стилистов и модниц.

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Не удивительно, ведь благодаря полоске, они способны вытянуть фигуру, удлинив ноги и сделав свою хозяйку немного стройнее. Особенно, если к боковым полоскам подобрать верх такого же тона. Именно так поступил Александр Рогов, скомпоновав черные брюки с оранжевыми лампасами оранжевой же кофтой. Боковые прошивки, перейдя в топ превратили ноги модели в бесконечные.

«Образ в стиле «спорт-шик»! Даже в спортивном стиле можно обыграть тренч! Смотрите – бежевый тренч, брюки широкие с защипами и лампасами, под оранжевые лампасы подходит оранжевый топ. И мне захотелось добавить красок в этот образ, поэтому на Алине вы видите зеленые туфельки с острым мысом. Кстати, брюки с лампасами снова возвращаются в моду!» – рассказал Рогов.

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