Неожиданный отъезд: Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми улетели из Лондона

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям были замечены в аэропорту Хитроу. Вместе с ними в 5 терминале, в котором обычно провожают и встречают всех членов королевской семьи и других высокопоставленных звезд, были их трое детей и няня Мария Тереза ​​Туррион Борралло.

Кейт Миддлтон была в легком платье и белых кроссовках с соломенной сумкой в руках. Принц Джордж и принцесса Шарлотта вышли из автомашины с рюкзаками на спинах. Мальчик был в шортах и рубашке-поло, а девочка, как и мама, в легком платье. Самый маленький наследник Кембриджских — принц Луи появился в легкой клетчатой рубашке. Об этом пишет Express.

Куда отправилось семейство – остается только догадываться. Но судя по одежде и аксессуарам, туда, где намного теплее, чем в осеннем Лондоне.

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