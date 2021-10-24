«Мужчины реагируют»: Климова предстала на ТВ в тотальном красном образе с жакетом и брюками

Александр Васильев заметил, что в таком луке успех обеспечен.

Екатерина Климова попробовала себя в качестве защитника на фэшн-суде проекта Первого канала «Модный приговор». Актриса примерила на шоу тотальный красный аутфит, который состоял из свободных жакета, топа и брюк. Именно такие силуэты Александр Рогов называл в числе самых актуальных в сезоне.

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Не менее лестно высказывались о красном оттенке другие гуру моды – Александр Васильев и Эвелина Хромченко. Историк моды замечал, что сильная половина человечества очень ярко замечает алые тона.

«Тотальный красный цвет — один из трендов последних сезонов. Мужчины хорошо реагируют на тотальный красный», — говорил он.

Эвелина Хромченко советовала надевать красный тогда, когда хочется быть максимально привлекательной.

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