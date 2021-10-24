«Непростая проблема»: Александра Калягина возмущают театральные скандалы

Александр Калягин возглавляет Союз театральных деятелей 25 лет. на очередном заседании организации его единогласно переизбран председателем на очередной пятилетний срок. В своей речи он отметил, что театральное сообщество отвечает за каждый театральный скандал, коих в последнее время происходит немало.

«Меня очень огорчают театральные скандалы, сотрясшие театры страны. Это непростая тема и непростая проблема. Мне бы хотелось, чтобы власти быстрее реагировали на те события, которые будоражат театральное сообщество. Конфликты, интриги – обязательная жизнь театра. Они были и будут, но мораль и нравственность никто не отменял», — цитирует «Комсомольская правда» Калягина.

Также Александр Калягин отметил, что за минувшие пять лет на социальную поддержку членов союза было потрачено 722 миллиона рублей.

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