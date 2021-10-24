«На каникулы»: Светлана Малькова отправила младшего сына в Россию

После развода с Романом Мальковым, который в мае женился на Анастасии Макеевой, Светлана Малькова осталась жить с тремя детьми в Словении. Многодетная семья переехала туда почти семь лет назад из-за климата. А в прошлом году строитель поехал в Россию на заработки, где и закрутил роман с известной актрисой. Весной этого года их старший сын, 16-летний Андрей, решил жить с отцом и мачехой в Москве.

Теперь же Светлана решила отправить в Россию и младшего сына. В этом году он стал первоклассником и уже закончил первую четверть в словенской школе.

«Аким к бабушке на каникулы», — написала Малькова.

Известно, что родители Светланы живут в России.

Напомним, ранее многодетная мама отмечала, что Роман вновь перестал платит алименты на троих детей.

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