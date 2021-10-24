«Как же я обожаю этого ребенка»: Мальков понежничал с Макеевой на пляже

Только недавно Роман Мальков и Анастасия Макеева наслаждались красотами Мальдив, а теперь улетели в Грецию. В своем инстаграм бизнесмен-строитель поделился кадрами, на которых запечатлел отдых в компании любимой жены.

«Как же обожаю я этого ребенка, живущего каждое мгновение своими эмоциями, которые она ощущает здесь и сейчас. Анастасия Макеева. Дай Бог каждому научиться так любить, как любит она, так наслаждаться жизнью, так быть благодарным каждому мгновению», — написал Мальков.

Напомним, пара познакомилась в прошлом году на даче у звезды театра. Роман приехал из Словении, где у него остались жена и четверо детей.

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