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«Как же я обожаю этого ребенка»: Мальков понежничал с Макеевой на пляже

Влюбленные отдыхают в Греции.

«Как же я обожаю этого ребенка»: Мальков понежничал с Макеевой на пляже
Роман Мальков и Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr2

Только недавно Роман Мальков и Анастасия Макеева наслаждались красотами Мальдив, а теперь улетели в Грецию. В своем инстаграм бизнесмен-строитель поделился кадрами, на которых запечатлел отдых в компании любимой жены.

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Роман Мальков не устает признаваться Анастасии Макеевой в чувствах. Скриншот: instagram.com/malkov_roman_mr2

«Как же обожаю я этого ребенка, живущего каждое мгновение своими эмоциями, которые она ощущает здесь и сейчас. Анастасия Макеева. Дай Бог каждому научиться так любить, как любит она, так наслаждаться жизнью, так быть благодарным каждому мгновению», — написал Мальков.

Напомним, пара познакомилась в прошлом году на даче у звезды театра. Роман приехал из Словении, где у него остались жена и четверо детей.

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