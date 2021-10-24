«С ней бойцы невидимого фронта»: Филипп Киркоров воспитывает дочь по методу Аллы Пугачевой

Артист признался, что видел взросление Кристины Орбакайте. И теперь заботливый отец так же поступает с Аллой-Викторией.

Исполнитель Филипп Киркоров вспомнил случай, когда на него напала толпа фанатов. Тогда артист принял решение максимально обезопасить своих детей. Поэтому дочь поп-короля ходит только с усиленной охраной.

Киркоров отметил, что учился воспитанию девочки у бывшей жены. Алла Борисовна всегда заботилась о безопасности Кристины Орбакайте. Примадонна не отпускала дочь одну, без сопровождения охраны. Киркоров со своей наследницей поступает так же.

«Она не одна, рядом с ней бойцы невидимого фронта, которые получают за свою работу серьезные деньги. Это школа Аллы Борисовны. Я видел, как она воспитывала Кристину», – признался Киркоров.

Да и сам Филипп Бедросович не отказывается от сопровождения крепких охранников. Некоторые из них становятся настоящими членами семьи Киркоровых.

«Сережа Баранов – уже член семьи. Он со мной 25 лет», – рассказа Филипп Бедросович в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, ранее Филипп Киркоров восхитился помолодевшей Надеждой Кадышевой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.