«У меня когда-то было две жены»: Гарик Харламов был в отчаянии после ссоры с Кристиной Асмус

Артист всеми силами пытался остыть после очередного конфликта с актрисой, но в итоге пара развелась.

Исполнитель главной роли в комедийном сериале «Гусар» Гарик Харламов заявил, что проблемы в отношениях с Кристиной Асмус копились и в один день снежным комом обрушились на их брак. Тогда знаменитость почувствовал себя главным героем фильма про игроков, рискующих своей жизнью.

Гарик заявил, что никто не знал о проблемах в их отношениях. Семь лет артисты скрывали, что страдали от частых конфликтов в семье. И только в прошлом году знаменитости решили развестись.

«У меня когда-то было две жены. Так вот со второй мы очень разосрались, и я прошел всего «Ассасина», – признался Харламов в YouTube-шоу «Ошуительное Хоу».

После трудных разговоров с Кристиной Гарик чуствовсвал себя подавленным и даже хотел, как один герой новостей, пройти 450 километров, чтобы «остыть».

Напомним, ранее Гарик Харламов признался, что их с Кристиной Асмус общая дочь до сих пор не знает о разладе в общении между знаменитостями. Резидент Comedy Club и актриса не рассказали Насте о своем разводе.

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