«Нужно было просто-напросто открыть сейф»: Татьяна Васильева вспомнила, как помирилась с экс-невесткой

Народная артистка Татьяна Васильева призналась, что благодаря состоянию смогла разрешить конфликт с родственниками.

Напомним, ранее Васильева долгое время не могла найти общий язык с экс-невесткой сына Филиппа. Первая жена наследника Васильевой – Анастасия – после развода с избранником хотела увезти двоих сыновей из страны.

Васильева всячески пыталась убедить экс-невестку не мешать ее общению с мальчиками. Однако Анастасия не переставала гнуть свою линию. Исправили ситуацию деньги.

«Все теперь отлично, но только благодаря тому, что я взялась за ум. Я начала наводить мосты с Настей. Настя приходит в гости, мы и целуемся, и обнимаемся. Главное, не держать долго в себе всю дрянь», – призанлась актриса.

«Я на будущее купила им Ване и Грише квартиры в Москве. Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», – заявила Васильева в программе «Сегодня вечером» Первого канала.

Напомним, ранее Татьяна Васильева показала, в каком роскошном доме живет. Стены в квартире артистки увешаны дорогими полотнами.

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