Все в белом: Мария Горбань поделилась кадрами с крещения двухмесячного сына

Актриса продемонстрировала стильные образы с мужем и дочкой в храме. Она опубликовала фото с таинства.

Мария Горбань является известной актрисой. Славу ей принесла роль в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Она достоверно сыграла экранную жену Дмитрия Нагиева. Но в настоящей жизни ее сердце покорил фотограф Кирилл Зоткин. Когда они познакомились, у артистки уже подрастала дочка Стефания от первого брака, но это не помешало их счастью.

В этом году Мария сыграла свадьбу с возлюбленным. Они отказались от пышного торжества, так как актриса уже носила под сердцем ребенка. Последние месяцы беременности она провела в Майами, где и родился ее сын Нилан. Не так давно пара вернулась в Москву. Со своим братом познакомилась Стефания. А 23 октября пара решила покрестить кроху Нилана, которому исполнилось два месяца.

Вся семья оделась в одном стиле. Сначала Горбань запечатлела мужа и дочку в пальто цвета карамели, а сын был завернут в вязаный плед-конверт такого же цвета.

Уже в церкви актриса предстала в белом платье с рюшами и поясом. Голову она покрыла платком с узором в виде цветов. Ее наследница также была в платье и невесомом платке. На руках Мария держала сына, облаченного в крестильную рубашку. Трогательные кадры с таинства она опубликовала в соцсети.

Поклонники и друзья поздравили супругов с важным событием. «Очень красивая семья», «С крещение сыночка. Крепкого здоровья», «Доченька у вас модняшка крутая», «Замечательные! Счастья вам», «Такая стильная семья», «Очень нежные наряды, сын прелестный», — прокомментировали пост подписчики.

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