Идиллия: Арзамасова в мини-платье цвета какао поужинала в ресторане с Авербухом и пасынком

Лиза Арзамасова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Но также она снялась во многих других картинах, включая «Любовь в большом городе». Обычно актриса свою личную жизнь держит в секрете. Но год назад ей пришлось раскрыть свой роман с Ильей Авербухом, когда их увидели вместе на отдыхе. Вскоре они поженились, а всего два месяца назад артистка стала мамой, родив сына Льва.

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Теперь Лиза привыкает к статусу матери. Она недавно показала крохотного малыша, который спал в кроватке. При этом актриса не скрывает, что порой ей бывает трудно. Муж помогает ей с малышом, но также много работает. Накануне Арзамасова приняла участие в спектакле в Театре Наций, а потом поспешила к Авербуху. 23 октября они вместе поужинали в ресторане.

Звезда запечатлелась в мини-платье с поясом цвета како. Плотные колготки и ботинки дополнили ее образ. Лиза покрасовалась перед зеркалом. А за столиком сидели Илья и его сын от первого брака Мартин. Актриса намекнула, что они приготовились смотреть «Ледниковый период».

Поклонники восхитились тем, как выглядит Арзамасова. Многие поразились тому, как она похудела. «Какая дружная семья», «Приятно смотреть, что пасынок с вами», «Лиза, ну какая вы стройная», «Очень счастливая семья», «Вы прям лучитесь», «А малыш с кем остался?», «Ну это мило, все вместе», — прокомментировали пост подписчики.

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