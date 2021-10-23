«Необыкновенная атмосфера»: Анастасия Волочкова с бойфрендом насладились колокольным звоном

Артистка Анастасия Волочкова запечатлелась в белоснежной шубке с возлюбленным Владимиром в Ново-Иерусалимский Монастыре.

Анастасия с нежной улыбкой крепко держала в руках ладони любимого. Владимир прижал к себе балерину. Знаменитость решила разнообразить семейный досуг и провести совместное время в месте духовной силы.

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«В этот субботний день после моей репетиции перед завтрашним спектаклем мы с Володей решили посетить одно из моих любимых святых мест. Ново-Иерусалимский Монастырь. Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди. Полистайте карусель. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал. Это был прекрасный день!» – поделилась эмоциями от выходного дня Анастасия.

«Хорошо смотритесь вместе», «Какой мужчина симпатичный и молодой. Вам повезло», «Наконец-то рядом достойный мужчина. Счастья молодым», – написали восхищенные поклонники Волочковой.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова покаталась с возлюбленным на мотоциклах. Знаменитость призналась, что Владимир отлично владеет байками. А вот балерина исполнила фирменный шпагат верхом на трехколесном «железном коне».

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