«Когда же ты заткнешься?»: Костюшкин ответил Тишману в «Шоумаскгоон»

Марк в «Шоумаскгоон» занимает пока низкие позиции.

Марк Тишман является участником популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В новом выпуске певец исполнил знаменитую песню Анжелики Варум «Осенний джаз».

Коллегам по цеху понравилось исполнение Тишмана. Все, кроме Стаса Костюшкина были восхищены вокалом певца. Солист группы «Чай вдвоем» внес ложку дегтя.

«Марк, я все думаю об одном, когда ты поешь: когда же ты заткнешься?» «Это единственный момент программы, когда тебя посещает мысль», — ответил ему Марк.

Ольга Кормухина заметила, что Тишману нужно на обложку модного журнала. Уж больно он красив, по ее словам.

Тишман в «Шоумаскгоон» занимает пока низкие позиции. Вместе со Стасом Костюшкиным они сидят «на дне».

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