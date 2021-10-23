«Всю жизнь вместе»: Юлия Савичева поздравила мужа с годовщиной свадьбы

В последних публикациях личного микроблога артистки Юлии Савичевой появилась фотография с мужем Александром Аршиновым. Таким способом знаменитость поздравила любимого с днем свадьбы.

Юлия отметила, что знакома с музыкантом и композитором в течение 18 лет. И семь лет прошло со дня свадьбы Юлии и Александра.

«Такое ощущение, что мы всю жизнь вместе. 18 лет знакомства и 7 лет брака пролетели, как миг. Наверное, так и должно быть, когда все, слава Богу, хорошо. Спасибо, что ты рядом, что разделяешь со мной все трудности. Спасибо за все», – написала Юлия в комментариях к совместному снимку с мужем.

На фото Савичева в белоснежном платье светится от счастья рядом со своим мужем. Александр Аршинов в темном смокинге нежно обнял стройную избранницу.

Поклонники пары поздравили знаменитостей с важной годовщиной:

«Счастья вам на долгие года!», «Какая красивая пара! Будьте счастливы и берегите друг друга!», «Юлечка, поздравляю от всего сердца с вашим днем».

Напомним, ранее подчеркнула фигуру молочным платьем с перламутров блеском на премьере сериала «Жена олигарха».

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