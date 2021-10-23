«Добро пожаловать!»: Дмитрий Тарасов стал играть в одном клубе с Даней Милохиным

Бывший муж Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов – перешел в любительский футбольный клуб «На спорте». Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте клуба.

Отметим, что в медийном клубе любителей футбола играют блогеры Даня Милохин, Саша Стоун и исполнители T-Killah и Егор Шип.

Теперь бывший профессиональный футболист клуба ФК «Велес» Дмитрий Тарасов присоединился к любителям клуба «На спорте».

«Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты! Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью», – написали организаторы клуба.

К слову, до этого в личном микроблоге Тарасова появилось сообщение об уходе из профессионального спорта.

«Настал день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждем появления на свет моего четвертого ребенка», – заявлял футболист.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов предсказал своей жене роды 23 октября. Поскольку Тарасов играл именно под этим номером. Но прогнозы спортсмена не сбылись. И Анастасия Костенко до сих пор ходит с большим животиком.

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