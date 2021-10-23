«Оставайся, мальчик, с нами»: Костюшкину во время выступления Кокс надели корону

Бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс является участницей популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В новом выпуске певица исполнила песню из мультфильма «В синем море, в белой пене» «Оставайся, мальчик, с нами».

В начале номера Кокс обратилась к «королю дна» Стасу Костюшкина и сказала, что песня посвящена ему. Костюшкина так называют, потому что в шоу он набирает наименьшее количество баллов. Певец сидит в самом низу и над всеми шутит.

«Зато мы теперь знаем, кому с утра сделал денежный перевод Стас Костюшкин!» — подшутил ведущий шоу Тимур Батрутдинов после выступления Карины.

«Если у моих детей будет детский праздник – я тебя приглашу», — отметил Костюшкин. кстати, певцу во время выступления Кокс надели корону. Он был рад.

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