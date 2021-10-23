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«Что вы принимаете?»: Туриченко исполнил песню Кадышевой так, что привел всех в экстаз

Зал аплодировал стоя.

«Что вы принимаете?»: Туриченко исполнил песню Кадышевой так, что привел всех в экстаз
Кирилл Туриченко в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко является участником популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В новом выпуске певец исполнил песню Надежды Кадышевой «Широка река». Выступление Кирилла настолько зашло зрителям в зале, что они встали со своих мест и начали танцевать.

«Ты поднял зал! Это лучшая версия Надежды Кадышевой!» — заявил Анатолий Цой.

«Что вы принимаете? Мне так зашло!» — отметила Карина Кокс.

Кирилл Туриченко в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Кирилл Туриченко в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Вообще, Кирилл является фаворитом «Шоумаскгоон». Пока он не на первом месте, но у певца есть все шансы.

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