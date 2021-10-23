Жгучая брюнетка: Лариса Долина предстала в новом имидже

66-летняя эстрадная певица Лариса Долина сильно хайпанула на конфликте с тиктокершей Валей Карнавал (настоящая фамилия — Карнаух) в YouTube-шоу «Музыкалити». Исполнительница решила не останавливаться и кардинально сменила стиль. Это видно по новому фото в ее аккаунте в Instagram.

Мы уже давно привыкли к Ларисе в цвете блонд, с еле прокрашенными светлыми бровями и ярко-красной помадой на губах. Если раньше певица еще могла надеть глубокое декольте или показать животик, то уже несколько лет она предпочитает закрытые наряды строгих цветов.

Однако на днях Долина выложила в свой профиль достаточно необычное для нее фото. Певица презентовала мероприятие в одном из клубов, где выступят ее лучшие ученики с песнями Битлз, Майкла Джексона и других. Сама же Лариса сидит в кресле, нога приподнята почти до груди. Бежевое платье с достаточно глубоким вырезом соскальзывает от такой позы и обнажает зрителю колено и бедро. Достаточно смело для певицы.

Однако самое главное — Долина стала жгучей брюнеткой! Она коротко остригла волосы, оставив косую челку. Возможно, певица просто использовала парик для фотосессии. Но весь ее образ претерпел изменения. Так, губная помада стала вместо красной светло-фиолетовой. Уши, шею и пальцы звезды украшают стильные и крупные серьги, кольца и подвески. На ногах у певицы высокие сапоги в стразах на высоком каблуке.

В комментариях большинству понравился новый образ певицы. «Жарко!», «Обалденный образ!» — написали пользователи.

Однако нашлись и те, кто считает, что в возрасте Долиной уже неприлично выставлять подобные фото.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.