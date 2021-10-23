«Мне уже полпальца оттяпали коньком»: Пресняков рассказал, сколько времени проводит на льду

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков участвует в новом сезоне «Ледникового периода» вместе с фигуристкой Натальей Забияко. В четвертом выпуске участники показали номер на песню группы «Мумий тролль» «Невеста». Никита признается, что отдает всего себя проекту.

«Мы на льду тренируемся по 7-8 часов в день. Мне уже полпальца оттяпали коньком», — отметил он.

Вообще, их пара считалась фаворитами проекта. Два выпуска подряд ребята получали самые высокие оценки жюри. Однако в этот раз что-то пошло не так. Судьи заметили, что Никита сделал много технических ошибок во время выступления.

«Эти шатания твои, в этот раз прям подвел», — заметила Татьяна Тарасова.

В итоге пара Преснякова и Забияки получили в этот раз низкие баллы.

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